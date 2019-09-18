«Роскосмос» узнал причину появления отверстия в обшивке «Союза»

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация выяснила, как в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» появилось отверстие, но оставит эту информацию в тайне.
«Роскосмос» узнал причину появления отверстия в обшивке «Союза»
  • © Роскосмос / Олег Артемьев

«Оно было в бытовом отсеке, он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось — нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем», — приводит РИА Новости слова Рогозина.

Он объяснил это решение.

«Должна же быть какая-то тайна у нас», — сказал Рогозин.

В октябре 2018 года Рогозин заявил, что отверстие в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-09» появилось в результате преднамеренного воздействия.

Он отмечал, что внутренняя проверка на предприятии РКК «Энергия», изготовившем ТПК, исключила версию производственного брака.

В декабре 2018 года российские космонавты исследовали отверстие снаружи корабля.

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