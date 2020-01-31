Грузовой космический корабль Cygnus покинет МКС 31 января
- globallookpress.com
Отмечается, что корабль отстыкуют от МКС в 9:35 по времени Восточного побережья США (17:35 мск), при этом впервые команда на остыковку будет дана с Земли.
Другим нововведением станет иное, чем раньше позиционирование грузовика относительно держащего его механического манипулятора Canadarm 2.
В NASA пояснили, что «новая ориентация позволяет (кораблю) легче отплывать от механического манипулятора Canadarm 2».
В начале декабря 2019 года американский космический грузовой корабль Dragon завершил стыковку с МКС.