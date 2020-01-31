Грузовой космический корабль Cygnus покинет МКС 31 января

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Американский грузовой корабль Cygnus покинет Международную космическую станцию 31 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на NASA.
Грузовой космический корабль Cygnus покинет МКС 31 января
  • globallookpress.com

Отмечается, что корабль отстыкуют от МКС в 9:35 по времени Восточного побережья США (17:35 мск), при этом впервые команда на остыковку будет дана с Земли.

Другим нововведением станет иное, чем раньше позиционирование грузовика относительно держащего его механического манипулятора Canadarm 2.

В NASA пояснили, что  «новая ориентация позволяет (кораблю) легче отплывать от механического манипулятора Canadarm 2».

В начале декабря 2019 года американский космический грузовой корабль Dragon завершил стыковку с МКС.

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