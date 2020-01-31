Грузовой космический корабль Cygnus покинет МКС 31 января

Американский грузовой корабль Cygnus покинет Международную космическую станцию 31 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на NASA.

Отмечается, что корабль отстыкуют от МКС в 9:35 по времени Восточного побережья США (17:35 мск), при этом впервые команда на остыковку будет дана с Земли.

Другим нововведением станет иное, чем раньше позиционирование грузовика относительно держащего его механического манипулятора Canadarm 2.

В NASA пояснили, что «новая ориентация позволяет (кораблю) легче отплывать от механического манипулятора Canadarm 2».

В начале декабря 2019 года американский космический грузовой корабль Dragon завершил стыковку с МКС.