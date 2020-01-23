На МКС начался эксперимент «Терминатор»

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) начали эксперимент «Терминатор».

Об этом рассказали в Центре подготовки космонавтов.

«Сейчас на МКС Александр Скворцов и Олег Скрипочка приступили к выполнению нового эксперимента «Терминатор», который предстоит продолжать Николаю Тихонову и Андрею Бабкину», — сообщили в центре.

Космонавты рассказали, что этот эксперимент «даст возможность изучить верхние слои атмосферы и явления, происходящие там».

По словам космонавтов, согласно последним данным, «увеличивается количество различных образований и формирований серебристых облаков в разных участках верхних слоёв атмосферы».

«Обширные площади и значительное время существования таких облачных полей дают уникальную возможность для прямого определения параметров атмосферных волн различного типа и их развития», — добавили они.

Ранее сообщалось, что российский антропоморфный робот-космонавт, который должен прийти на смену FEDOR, будет выполнять на борту МКС опасные работы вместо экипажа.