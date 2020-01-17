Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС

Российский антропоморфный робот-космонавт, который должен прийти на смену FEDOR, будет выполнять на борту Международной космической станции опасные работы вместо экипажа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Центра подготовки космонавтов.

Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.

Как уточняется, планируется доработка антропоморфного робота типа FEDOR.

Робот отправится на МКС на новом пилотируемом космическом корабле «Орёл», который в настоящее время разрабатывается в России.

Ранее сообщалось, что в России в начале 2020 года пройдут испытания антропоморфного робота, который займётся утилизацией мусора в радиоактивных каньонах.