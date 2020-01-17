Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС

Короткая ссылка
Российский антропоморфный робот-космонавт, который должен прийти на смену FEDOR, будет выполнять на борту Международной космической станции опасные работы вместо экипажа.
Новый робот «Роскосмоса» займётся опасными работами на МКС
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы Центра подготовки космонавтов.

Отмечается, что «на втором этапе предполагается проведение исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту российского сегмента МКС с целью замены экипажа при выполнении опасных и рутинных работ» с целью повысить эффективность выполнения программы научно-прикладных исследований.

Как уточняется, планируется доработка антропоморфного робота типа FEDOR.

Робот отправится на МКС на новом пилотируемом космическом корабле «Орёл», который в настоящее время разрабатывается в России.

Ранее сообщалось, что в России в начале 2020 года пройдут испытания антропоморфного робота, который займётся утилизацией мусора в радиоактивных каньонах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить