В России испытают робота для утилизации радиоактивного мусора 

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В России в начале 2020 года пройдут испытания антропоморфного робота, который займётся утилизацией мусора в радиоактивных каньонах.

Об этом сообщил разработчик проекта — исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Сейчас робот изготавливается. В начале следующего года уже будет проходить тестовые испытания», — приводит ТАСС его слова.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.

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