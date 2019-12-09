В России испытают робота для утилизации радиоактивного мусора

В России в начале 2020 года пройдут испытания антропоморфного робота, который займётся утилизацией мусора в радиоактивных каньонах.

Об этом сообщил разработчик проекта — исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. «Сейчас робот изготавливается. В начале следующего года уже будет проходить тестовые испытания», — приводит ТАСС его слова. Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.