В России испытают робота для утилизации радиоактивного мусора
Об этом сообщил разработчик проекта — исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
«Сейчас робот изготавливается. В начале следующего года уже будет проходить тестовые испытания», — приводит ТАСС его слова.
Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.