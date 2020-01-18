SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.

Тестовый запуск ракеты-носителя с кораблём в непилотируемом режиме планируется осуществить с космодрома на мысе Канаверал во временное окно, которое открывается в 08:00 по времени Восточного побережья США (16:00 мск).

NASA проведёт прямую трансляцию испытаний.

7 января сообщалось, что испытание системы спасения астронавтов космического корабля Crew Dragon, который разрабатывается американской компанией SpaceX, перенесено на 18 января.