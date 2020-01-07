Испытание системы спасения корабля Crew Dragon перенесено

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Испытание системы спасения астронавтов космического корабля Crew Dragon, который разрабатывается американской компанией SpaceX, перенесено на 18 января.
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon перенесено
  • Reuters

Об этом сообщает NASA.

«NASA и SpaceX определили, что испытание системы спасения астронавтов в случае возникновения проблем при старте ракеты-носителя состоится не ранее чем в субботу, 18 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дата испытания позволит уделить больше времени подготовке корабля.

Ранее стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.

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