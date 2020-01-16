«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы сотрудников компании «Российские космические системы».

Отмечается, что «в периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приёмной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения».

Как уточняется, речь идёт о том, чтобы создать наземные радиоэлектронные станции, которые предназначены для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые обеспечивают сброс данных на наземные пункты приёма.

При этом, как отмечают авторы разработки, подобный метод можно использовать только в случае, когда спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут напрямую передать полученные снимки.

Для того чтобы реализовать проект, предлагается составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи для глушения передачи данных на иностранных спутниках.

В сентябре 2019 года заместитель главы Космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что американская разведка должна нарастить сбор данных о планах других стран в космосе.