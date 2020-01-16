«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Короткая ссылка
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы сотрудников компании «Российские космические системы».

Отмечается, что «в периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приёмной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения».

Как уточняется, речь идёт о том, чтобы создать наземные радиоэлектронные станции, которые предназначены для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые обеспечивают сброс данных на наземные пункты приёма.

При этом, как отмечают авторы разработки, подобный метод можно использовать только в случае, когда спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут напрямую передать полученные снимки. 

Для того чтобы реализовать проект, предлагается составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи для глушения передачи данных на иностранных спутниках.

В сентябре 2019 года заместитель главы Космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что американская разведка должна нарастить сбор данных о планах других стран в космосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить