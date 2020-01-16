Toyota инвестирует около $400 млн в производство летающих такси

Японская автомобильная компания Toyota инвестирует #394 млн в американскую компанию Joby Aviation, которая специализируется на разработке летающего транспорта, который используется в качестве такси.

«Мы намерены решать задачу авиаперевозок вместе с Joby и развить потенциал для преобразований в сфере транспорта», — говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что целью компаний является массовое производство данного вида транспорта.

Также сообщается, что о более конкретных планах по сотрудничеству будет объявлено позднее.

5 октября 2019 года сообщалось, что на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина сформирована проектная лаборатория для разработки первого российского летающего автомобиля, которую планируется завершить в течение четырёх лет.