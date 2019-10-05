В Новосибирске начнут разработку российского летающего автомобиля
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
«Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки с гибридной силовой установкой (летающий автомобиль)», — говорится в сообщении.
Ожидается, что новое транспортное средство сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.
При этом дальность полёта аппарата составит 1000 километров, а максимальная скорость — свыше 300 км/ч.
«На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах, созданию полномасштабного демонстратора машины, а также проведению комплекса его наземных и лётных испытаний», — отметил руководитель проекта от ФПИ Григорий Макеич.
В феврале сообщалось, что Россия планирует запустить первый самолёт с электродвигателем в 2020 году.