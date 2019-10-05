В Новосибирске начнут разработку российского летающего автомобиля

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На базе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина сформирована проектная лаборатория для разработки первого российского летающего автомобиля, которую планируется завершить в течение четырёх лет.
В Новосибирске начнут разработку российского летающего автомобиля
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«Специалистам лаборатории предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки с гибридной силовой установкой (летающий автомобиль)», — говорится в сообщении.

Ожидается, что новое транспортное средство сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров.

При этом дальность полёта аппарата составит 1000 километров, а максимальная скорость — свыше 300 км/ч.

«На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах, созданию полномасштабного демонстратора машины, а также проведению комплекса его наземных и лётных испытаний», — отметил руководитель проекта от ФПИ Григорий Макеич.

В феврале сообщалось, что Россия планирует запустить первый самолёт с электродвигателем в 2020 году.

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