Эксперт рассказал о правилах использования домашних увлажнителей воздуха

Короткая ссылка
Директор экологической экспертизы «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik рассказал о важных правилах использования домашних увлажнителей воздуха.
Эксперт рассказал о правилах использования домашних увлажнителей воздуха
  • Pixabay

«Можно поставить маленький увлажнитель на рабочем столе или там, где чаще всего находится человек, — на диване, у изголовья кровати. Главное не переборщить. Устройство должно увлажнять воздух, а если оно будет увлажнять обои, они намокнут, может появиться плесневый грибок. Точно так же в некоторых типах увлажнителей могут размножаться микроорганизмы, поэтому их нужно регулярно промывать», — подчеркнул Антон Ястребцев.

Он добавил, что, помимо активных увлажнителей можно использовать «пассивные» приспособления и народные способы, например, бачок с водой, закреплённый на батарее, или влажное полотенце.

Эксперт также напомнил, что влажность в помещении помогают повысить зелёные растения и аквариумы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить