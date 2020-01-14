Эксперт рассказал о правилах использования домашних увлажнителей воздуха

Директор экологической экспертизы «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев в беседе с радио Sputnik рассказал о важных правилах использования домашних увлажнителей воздуха.

«Можно поставить маленький увлажнитель на рабочем столе или там, где чаще всего находится человек, — на диване, у изголовья кровати. Главное не переборщить. Устройство должно увлажнять воздух, а если оно будет увлажнять обои, они намокнут, может появиться плесневый грибок. Точно так же в некоторых типах увлажнителей могут размножаться микроорганизмы, поэтому их нужно регулярно промывать», — подчеркнул Антон Ястребцев.

Он добавил, что, помимо активных увлажнителей можно использовать «пассивные» приспособления и народные способы, например, бачок с водой, закреплённый на батарее, или влажное полотенце.

Эксперт также напомнил, что влажность в помещении помогают повысить зелёные растения и аквариумы.