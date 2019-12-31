Эксперт оценил предстоящую остановку работы WhatsApp на ряде устройств

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Анна Лушникова
Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android с 1 февраля 2020 года.
Эксперт оценил предстоящую остановку работы WhatsApp на ряде устройств
  • Reuters

«Для пользователей это плохая история, потому что люди не понимают, для чего им нужно покупать новые модели телефонов… Получается, что их подталкивают к тому, чтобы покупать новые смартфоны… В любом случае все заинтересованы в WhatsApp, потому что там сидит большая часть пользователей России. Люди так или иначе осознают, что им придётся купить более новую версию смартфона», — сказал Зыков.

С 1 февраля 2020 года для работы приложения необходимо будет устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

Кроме того, 31 декабря пользователи Windows Phone потеряли возможность использовать мессенджер.

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