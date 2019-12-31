WhatsApp прекратит работать на ряде устройств

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Месседжер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android с 1 февраля 2020 года.
WhatsApp прекратит работать на ряде устройств
  • Reuters

Об этом говорится на странице поддержки сайта программы.

Отмечается, что для работы приложения необходимо устройство с операционной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

В сообщении также говорится, что 31 декабря пользователи Windows Phone также потеряли возможность использовать мессенджер.

10 декабря появилась информация, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году.

В середине сентября Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing представило обновлённый рейтинг самых популярных смартфонов. Лидером рейтинга с лета остаётся Samsung Galaxy S10+. Высокие позиции в топе также заняли Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

В июне аналогичный рейтинг возглавили Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

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