Стартовавшие с Плесецка космические аппараты выведены на орбиту

Запущенные с космодрома Плесецк спутник военного назначения и спутники связи «Гонец-М» выведены на орбиту. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Стартовавшая сегодня, 27 декабря, в 02:11 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель лёгкого класса «Рокот» в установленное время вывела на расчётную орбиту три космических аппарата связи «Гонец-М» и космический аппарат в интересах Минобороны России», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны добавили, что управление спутниками связи «Гонец-М» было передано заказчику АО «Спутниковая система «Гонец».

Ранее сообщалось, что ракета «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк.

24 декабря в госкорпорации «Роскосмос» сообщили об успешном выведении на целевую орбиту метеорологического спутника «Электро-Л» №3.