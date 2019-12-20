«Роскосмос» предоставит NASA два места на кораблях «Союз»

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что компания приняла решение предоставить астронавтам NASA два места на кораблях «Союз-МС» для полётов к Международной космической станции в 2020 и 2021 годах.
«Роскосмос» предоставит NASA два места на кораблях «Союз»
  • РИА Новости

«Мы приняли принципиальное решение предоставить NASA места на наших кораблях для полётов на МКС», — цитирует РИА Новости Рогозина.

По его словам, в настоящий момент в NASA «запросили два места на конец 2020 года — весну 2021 года».

В конце ноября сообщалось, что NASA намерено приобрести два места на российских кораблях «Союз» для полётов на МКС.

В октябре глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство надеется на расширение совместной работы с Россией в космосе.

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