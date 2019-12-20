«Роскосмос» предоставит NASA два места на кораблях «Союз»
- РИА Новости
«Мы приняли принципиальное решение предоставить NASA места на наших кораблях для полётов на МКС», — цитирует РИА Новости Рогозина.
По его словам, в настоящий момент в NASA «запросили два места на конец 2020 года — весну 2021 года».
В конце ноября сообщалось, что NASA намерено приобрести два места на российских кораблях «Союз» для полётов на МКС.
В октябре глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство надеется на расширение совместной работы с Россией в космосе.