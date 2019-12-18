Эксперт назвал пять лучших смартфонов уходящего года

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Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Newinform рассказал, какие смартфоны пользовались наибольшей популярностью в 2019 году.
Эксперт назвал пять лучших смартфонов уходящего года
  • Reuters

По словам эксперта, первую строчку занимает iPhone от Apple (iPhone 11 Pro и Pro MAX). Букштейн отметил, что гаджет пользуется популярностью, даже несмотря на высокую стоимость.

Второе место занимает Samsung (Galaxy S10+ и Galaxy Note10+), существенным плюсом которого, по мнению эксперта, является наличие ряда моделей по раличным ценам.

В топ-5 Букштейн также включил Huawei (Huawei P30 Pro), Honor (Honor 20 Pro) и Xiaomi (Xiaomi Mi Note 10).

Он добавил, что в последнее время телефон стал не только средством для общения, но и предметом имиджа, поэтому многие стремятся приобретать более дорогую модель.

Ранее Nation News сообщало, что эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов в России.

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