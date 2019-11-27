Эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов в России

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Специалисты компании IDC составили рейтинг самых популярных смартфонов в России, сообщает Nation News.
Эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов в России
  • РИА Новости

Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei со своим суббрендом Honor.

Отмечается, что китайский производитель смог вытеснить с первой строчки своего главного конкурента — южнокорейскую компанию Samsung. Самыми популярными моделями оказались Huawei P30 Lite и Honor 8A.

В тройку лидеров, как сообщает «ПолитЭксперт», вошла ещё одна китайская компания — Xiaomi. Жители России чаще всего покупают модели Redmi 7A, Redmi Note 7 и Redmi Go.

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