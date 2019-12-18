В Роскачестве рассказали о критериях выбора IP-камеры
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- РИА Новости
По словам специалистов Роскачества, взлом IP-камер чаще всего происходит из-за стандартных паролей, которые устанавливают пользователи. Другая причина взлома, по мнению экспертов, связана с экономией производителей на информационной безопасности.
В Роскачестве советуют приобретать камеры с функцией шифрования данных только у проверенных производителей.
Кроме того, рекомендуется регулярно обновлять прошивку камеры из официальных источников, установить фильтрацию по IP-адресам, а при просмотре видеопотока не использовать публичные незащищённые Wi-Fi-сети.
В августе специалисты Роскачества дали рекомендации владельцам мобильных устройств и компьютеров, как обезопасить электронику от хакеров и последствий их действий.