В Роскачестве рассказали о критериях выбора IP-камеры

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Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору и использованию беспроводной камеры, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
В Роскачестве рассказали о критериях выбора IP-камеры
  • © Михаил Тургиев
  • РИА Новости

По словам специалистов Роскачества, взлом IP-камер чаще всего происходит из-за стандартных паролей, которые устанавливают пользователи. Другая причина взлома, по мнению экспертов, связана с экономией производителей на информационной безопасности.

В Роскачестве советуют приобретать камеры с функцией шифрования данных только у проверенных производителей.

Кроме того, рекомендуется регулярно обновлять прошивку камеры из официальных источников, установить фильтрацию по IP-адресам, а при просмотре видеопотока не использовать публичные незащищённые Wi-Fi-сети.

В августе специалисты Роскачества дали рекомендации владельцам мобильных устройств и компьютеров, как обезопасить электронику от хакеров и последствий их действий.

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