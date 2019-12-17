Учёные рассказали о возможном увеличении мутности воды Чёрного моря

Учёные Южного научного центра РАН сообщили об изменении экосистемы Чёрного моря, которое может привести к ухудшению качества воды, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу центра.

По мнению специалистов, главной причиной вероятных изменений может стать уменьшение площадей бурых многолетних водорослей рода цистозейра в связи с загрязнением морских вод.

«Кому будут привлекательны склизкие валуны, безжизненные подводные пространства в мутной с белыми хлопьями морской воде, где увидеть небольшую рыбку — бычка или скорпену — будет большой удачей? Но подхватить кишечную инфекцию можно будет быстрее, чем полюбоваться подводными пейзажами», — отметил ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Олег Степаньян.

Эксперты призывают ужесточить правила застройки прибрежных территорий, провести модернизацию городской канализации, жёстко контролировать морские перевозки и другие виды деятельности на шельфе со стороны всех морских государств в Азово-Черноморском регионе.

В 2018 году учёные сообщали о значительном очищении Чёрного моря за последнее десятилетие.