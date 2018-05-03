Учёные сообщили о значительном очищении Чёрного моря за последнее десятилетие

За последние десять лет Чёрное море стало чище в связи с увеличением численности полезных водорослей, которые избегают загрязнённой воды, сообщила научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН Ольга Ясакова.

Отмечается, что на протяжении нескольких лет учёные проводили исследования в акватории Чёрного моря, в том числе в Новороссийской бухте. По результатам работы установлено, что численность водорослей планктонного вида кокколитофоридов значительно выросла.

«В последние десять лет численность этого вида водорослей постоянно растёт и ежегодно достигает уровня цветения. Плюсы этого очевидны, ведь этот вид водорослей — один из немногих на нашей планете, который способен поглощать из земной атмосферы углекислый газ», — цитирует Ясакову РИА Новости.

По её словам, в 1980-х годах европейские страны стали поставлять меньше биогенных веществ в водоёмы Европы, в результате этого море стало чище, «а с ним и воздух, очищаемый этими водорослями».

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Самарской области завели уголовное дело по итогам прокурорской проверки о загрязнении части Волги.