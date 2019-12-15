Учёный оценил перспективы открытия нового элемента таблицы Менделеева

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Профессор РАН, доктор химических наук, председатель межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и ГК «Росатом» Борис Мясоедов в беседе с Inforeactor оценил перспективы открытия нового элемента таблицы Менделеева.
Учёный оценил перспективы открытия нового элемента таблицы Менделеева
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«В Дубне сейчас строится фабрика производства новых элементов «Ника». На ней уже на новом уровне ускорителя многозарядных ионов и также новых подходов к мишеням предполагается — и есть сейчас и теоретические основания, — что вскоре будет открыт 119-й элемент, а может быть, и 120-й», — заявил он.

По его словам, пока нет ответа на вопрос, сколько всего может быть элементов.

Ранее научный сотрудник Центра наноматериаловедения Кольского научного центра Российской академии наук (РАН) Галина Калашникова получила грант ЮНЕСКО на исследования в области зелёной химии.

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