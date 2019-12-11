Запущенный с Плесецка спутник ГЛОНАСС-М выведен на расчётную орбиту
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
«Стартовавшая в 11:54 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту российский навигационный космический аппарат «ГЛОНАСС-М», — рассказали в ведомстве.
Как уточняется, пуск ракеты и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М стартовала с космодрома Плесецк.