Запущенный с Плесецка спутник ГЛОНАСС-М выведен на расчётную орбиту

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Навигационный спутник ГЛОНАСС-М был успешно выведен на орбиту разгонным блоком «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б», который стартовал с космодрома Плесецк.
Запущенный с Плесецка спутник ГЛОНАСС-М выведен на расчётную орбиту
  • © Минобороны РФ

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Стартовавшая в 11:54 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту российский навигационный космический аппарат «ГЛОНАСС-М», — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, пуск ракеты и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М стартовала с космодрома Плесецк.

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