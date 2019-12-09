Ректор оценила присвоение Технологическому университету в Королёве имени космонавта Леонова
- РИА Новости
«Наш университет растёт и развивается, ему уже 20 лет. Нам очень почётно, что губернатор Андрей Воробьёв принял решение именно нам присвоить имя Алексея Леонова. Потому как университет находится в космической столице, в университете есть космический музей, аллея космической славы. Университет всегда проводит Гагаринские чтения как раз по письму, которое лично подписал Алексей Леонов», — заявила Старцева.
Она пообещала, что университет будет с честью носить имя легендарного космонавта.
12 октября сообщалось, что власти Кемеровской области намерены увековечить память о Леонове на его малой родине — в селе Листвянка.