Ректор оценила присвоение Технологическому университету в Королёве имени космонавта Леонова

Ректор Технологического университета подмосковного города Королёва Татьяна Старцева в беседе с телеканалом «360» прокомментировала присвоение учебному заведению имени космонавта Алексея Леонова.

«Наш университет растёт и развивается, ему уже 20 лет. Нам очень почётно, что губернатор Андрей Воробьёв принял решение именно нам присвоить имя Алексея Леонова. Потому как университет находится в космической столице, в университете есть космический музей, аллея космической славы. Университет всегда проводит Гагаринские чтения как раз по письму, которое лично подписал Алексей Леонов», — заявила Старцева.

Она пообещала, что университет будет с честью носить имя легендарного космонавта.

12 октября сообщалось, что власти Кемеровской области намерены увековечить память о Леонове на его малой родине — в селе Листвянка.