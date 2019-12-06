Минобороны России испытало спутник-инспектор
- РИА Новости
«Минобороны России в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведён эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что эксперимент был проведён с целью продолжения работ по оценке состояния отечественных спутников.
Также сообщается, что «видовая информация передаётся на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника».
Ранее в Минобороны заявили, что на территории России до 2022 года будет развёрнуто более десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля ближнего космоса.