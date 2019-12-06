Минобороны России испытало спутник-инспектор

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Минобороны России провело эксперимент по отделению от аппарата-носителя малого спутника-инспектора, который оценивает состояние российской космической группировки. Об этом пишет РИА Новости.
Минобороны России испытало спутник-инспектор
  • РИА Новости

«Минобороны России в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведён эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что эксперимент был проведён с целью продолжения работ по оценке состояния отечественных спутников.

Также сообщается, что «видовая информация передаётся на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника».

Ранее в Минобороны заявили, что на территории России до 2022 года будет развёрнуто более десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля ближнего космоса.

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