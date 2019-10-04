В России развернут более 10 станций контроля ближнего космоса

В Минобороны заявили, что на территории России до 2022 года будет развёрнуто более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля ближнего космоса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«До 2022 года на территории России планируется развернуть свыше 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», — указали в министерстве.

Как подчеркнули в Минобороны, первый лазерно-оптический комплекс нового поколения уже успешно занимается контролем космического пространства в режиме опытно-боевого дежурства в Алтайском крае.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что омская площадка Центра Хруничева начнёт выпускать не менее четырёх тяжёлых ракет «Ангара» с 2023 года.