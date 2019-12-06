Посол России в США вручил орден Дружбы американскому профессору

Посол России в США Анатолий Антонов вручил орден Дружбы одному из крупнейших американских специалистов в области истории русской архитектуры и зодчества Уильяму Брумфилду.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», вручение состоялось в рамках вечера, посвящённого 20-летию Российского культурного центра в Вашингтоне, который прошёл в российском посольстве в США.

«Сегодня же для нас особая честь вручить Уильяму Брумфилду высокую государственную награду Российской Федерации — орден Дружбы, присуждённый указом президента Российской Федерации от 26 октября 2019 года за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей. Примите наши тёплые поздравления», — заявил Антонов.

Брумфилд признался, что получение высокой награды для него — большая честь и знак признания его работы.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вручил орден Мужества американскому астронавту NASA Нику Хейгу, который в октябре 2018 года находился на борту корабля «Союз МС-10» во время аварии носителя.