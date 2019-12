Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили на сутки

Американская компания SpaceX заявила, что запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) был отложен на сутки из-за погоды.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы и сильного ветра на море, который создаёт неблагоприятные динамические условия вокруг корабля Of Course I Still Love You, космический аппарат остаётся на Земле», — указывается в заявлении.

Следующая попытка старта намечена на 5 декабря в 12:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск).

4 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что Россия в 2020 году отправит к МКС полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз».