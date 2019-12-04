Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили на сутки

Короткая ссылка
Американская компания SpaceX заявила, что запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) был отложен на сутки из-за погоды.
Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили на сутки
  • @SpaceX
  • Twitter

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы и сильного ветра на море, который создаёт неблагоприятные динамические условия вокруг корабля Of Course I Still Love You, космический аппарат остаётся на Земле», — указывается в заявлении.

Следующая попытка старта намечена на 5 декабря в 12:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск).

4 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что Россия в 2020 году отправит к МКС полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить