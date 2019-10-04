В 2020 году к МКС отправится полностью российский экипаж «Союза»

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Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что Россия в 2020 году отправит к МКС полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз».
В 2020 году к МКС отправится полностью российский экипаж «Союза»
  • NASA

«У нас в следующем году будет один пуск, где два космонавта, а потом будет три. Мы планируем со следующего года переходить на трёх наших», — приводит Интерфакс слова Крикалёва.

Он отметил, что пилотируемые пуски пройдут весной и осенью.

Ранее в Казахстане совершил посадку управляемый корабль «Союз МС-12». На его борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг, которые провели на МКС 203 дня, а также первый астронавт из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

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