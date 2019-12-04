Эксперт оценил прогноз о крахе России как космической державы
- РИА Новости
«США уповают, что у них появятся новые авиационно-космические системы. Как только она полетит к МКС, так якобы эра космоса для России закончится», — сказал Леонков.
По его словам, если у Соединённых Штатов получится с такой системой, то это будет говорить не о конце российской космонавтики, а о том, что Россия станет решать этот вопрос.
Как отметил эксперт, кратковременные успехи США не являются долговременным результатом.
В мае военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Nation News прокомментировал внесение России Министерством обороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.