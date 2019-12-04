Эксперт оценил прогноз о крахе России как космической державы

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал заявление американского журналиста Марка Уиттингтона о том, что переход NASA к коммерческой доставке астронавтов на МКС «станет началом конца России как космической державы».

«США уповают, что у них появятся новые авиационно-космические системы. Как только она полетит к МКС, так якобы эра космоса для России закончится», — сказал Леонков.

По его словам, если у Соединённых Штатов получится с такой системой, то это будет говорить не о конце российской космонавтики, а о том, что Россия станет решать этот вопрос.

Как отметил эксперт, кратковременные успехи США не являются долговременным результатом.

В мае военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Nation News прокомментировал внесение России Министерством обороны США в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.