Журналист из США предрёк «конец России как космической державы»

Переход NASA к коммерческой доставке астронавтов на МКС «станет началом конца России как космической державы», считает американский журналист Марк Уиттингтон.

По словам автора материала под заголовком «Статусу России как космической державы придёт конец с запуском коммерческих полётов NASA», опубликованного в газете The Hill, «два инцидента, произошедшие год назад, демонстрируют растущие проблемы контроля качества в космической программе».

Уиттингтон отмечает, что России также «будет не хватать тех $85 млн от США, которые они платят за полёты на «Союзах», при этом, по мнению журналиста, ситуация усугубляется тем, что российская экономика «зависит от нефти и газа» и «страдает от коррупции».

В начале октября сообщалось, что NASA ведёт переговоры с «Роскосмосом» о закупке новых мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию после весны 2020 года.

Также глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что американцы рассчитывают в 2020 году начать летать к МКС на своих кораблях Crew Dragon компании SpaceX и Starliner.

Он отметил, что в таком случае госкорпорации будет достаточно двух кораблей «Союз» для отправки экипажей на МКС.