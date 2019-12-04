В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

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Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
  • РИА Новости

Как он рассказал «Газете.RU», российскую космонавтику «хоронят» уже не в первый раз.

«Они (американцы. — RT) и в этом году нас уже хоронили, но, к сожалению, они пока никуда особо не летят и продолжают заказывать у нас дополнительные кресла по пилотируемой программе. Поэтому скажу банально, но в тему: поживём — увидим», — отметил Устименко.

Вместе с этим он добавил, что в госкорпорации спокойно относятся к таким высказываниям. Отдельно он подчеркнул, что и в России подобного рода «приговаривателей достаточно много».

Ранее журналист издания The Hill Марк Уиттингтон написал материал, в котором заявил, что переход NASA к коммерческой доставке астронавтов на МКС «станет началом конца России как космической державы».

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