Международный спелеологический конгресс может пройти в Крыму в 2025 году

Короткая ссылка
Международный спелеологический конгресс может состояться в Крыму в 2025 году, сообщает «Крыминформ».
Международный спелеологический конгресс может пройти в Крыму в 2025 году
  • © Фото предоставлено КРО РГО

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил глава Российского союза спелеологов, руководитель проекта «Создание научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида» Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.

«В ближайшее время возможно проведение международного спелеологического конгресса, которого в России никогда не было. Сейчас обсуждаем, где его организовать — в Сочи либо в Крыму», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что на трассе «Таврида» запустили рабочее движение транспорта над пещерой, найденной в 2018 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить