Международный спелеологический конгресс может пройти в Крыму в 2025 году

Международный спелеологический конгресс может состояться в Крыму в 2025 году, сообщает «Крыминформ».

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил глава Российского союза спелеологов, руководитель проекта «Создание научно-образовательного и рекреационного комплекса на базе пещеры «Таврида» Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.

«В ближайшее время возможно проведение международного спелеологического конгресса, которого в России никогда не было. Сейчас обсуждаем, где его организовать — в Сочи либо в Крыму», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что на трассе «Таврида» запустили рабочее движение транспорта над пещерой, найденной в 2018 году.