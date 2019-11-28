В Совфеде предложили выделить дополнительные средства на исследование Мирового океана

Правительству порекомендуют выделить дополнительные средства на исследование открытых районов Мирового океана, в том числе на модернизацию исследовательских судов и робототехники для изучения морских глубин. Такое решение приняли на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, сообщает «Парламентская газета».

Вице-президент РАН академик Андрей Адрианов отметил, что в течение последнего десятилетия появились новые данные о глубинах Мирового океана, например, о рыбах, обитающих на глубинах до 1000 метров. По его словам, глубоководные организмы обладают уникальными особенностями.

«75% всех этих соединений, выделенных из глубоководных объектов, обладают уникальной биологической активностью, причём больше половины из них проявляют выраженную противоопухолевую активность. Глубоководная микрофлора рассматривается в настоящее время как самый перспективный источник получения новых групп антибактериальных препаратов, поскольку около 80 антибиотиков, полученных из наземного сырья, утратили свою эффективность», — подчеркнул учёный.

Он также добавил, что для эффективной добычи как глубоководных, так и других ресурсов в открытых районах Мирового океана необходимо развивать отечественные научные исследования.

Рекомендации РАН вошли в решение, которое экспертный совет направит в правительство.

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