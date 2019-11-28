Учёные обнаружили новые для России пять видов пауков

Учёные впервые обнаружили новые для России виды пауков на территории Земли леопарда в Приморском крае.

«Кандидат биологических наук Лаймонас Триликаускас собрал (в ходе экспедиции) около полутора тысяч экземпляров этих членистоногих для исследований в лаборатории. В результате российскому арахнологу удалось обнаружить 77 видов пауков, пять из которых в пределах России оказались отмечены впервые», — говорится в сообщении нацпарка «Земля леопарда».

Сообщается, что среди новых для России видов обнаружены четыре вида небольших пауков, живущих в лесной подстилке: Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, а также Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus. Пятым новым видом стал крупный паук-воронкопряд Allagelena opulenta, обитающий в траве на лугах.

Отмечается, что русских названий эти виды пауков не имеют, поэтому при их упоминании используется только латынь.

Ранее сообщалось, что канадские и китайские учёные описали самого древнего на сегодняшний день представителя хелицеровых — подтипа членистоногих, из которых впоследствии развились паукообразные.