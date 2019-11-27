Мужчина открыл стрельбу около школы в США

В американском городе Ванкувер (штат Вашингтон) мужчина открыл стрельбу на парковке около школы и ранил двух человек.

По данным офиса шерифа, после стрельбы полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили подозреваемого, который попытался сбежать.

Во вреся преследования мужчина покончил с собой. В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

В школьном сообществе Vancouver Public Schools подтвердили факт стрельбы. Там отметили, что к моменту происшествия учебный день закончился, никто из детей не пострадал, сообщает Oregon Live.

Ранее три человека получили ранения в результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта).