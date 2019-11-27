Мужчина открыл стрельбу около школы в США

Короткая ссылка
В американском городе Ванкувер (штат Вашингтон) мужчина открыл стрельбу на парковке около школы и ранил двух человек.

По данным офиса шерифа, после стрельбы полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили подозреваемого, который попытался сбежать.

Во вреся преследования мужчина покончил с собой. В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

В школьном сообществе Vancouver Public Schools подтвердили факт стрельбы. Там отметили, что к моменту происшествия учебный день закончился, никто из детей не пострадал, сообщает Oregon Live.

Ранее три человека получили ранения в результате стрельбы в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить