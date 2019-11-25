Нарышкин открыл выставку образцов наскальной живописи Древней Руси

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин открыл в доме РИО выставку образцов наскальной живописи Древней Руси.

«Через века и тысячелетия учёным порой сложно расшифровать то, что хотел сказать автор. Очевидно, это его отношение к окружающему миру», — сказал Нарышкин на церемонии открытия. Его слова приводит РИА Новости.

Представленные на выставке образцы были найдены около Белого моря, в Приморье, на Енисее, на Онежском озере и в Каповой пещере на Урале, отметил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

21 ноября в Краснодарском крае сообщили, что археологи нашли в Темрюкском районе 28 золотых монет, которые были отчеканены ещё в X веке — в годы правления византийских императоров Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия.

Также Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.