«Роскосмос» намерен запустить приложение с фото Земли из космоса
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«Сегодня мы в рамках НИР уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование. Я надеюсь, что с первого квартала 2020 года мы уже предоставим этот сервис», — цитирует РИА Новости Заичко.
По его словам, приложение даёт доступ к геопорталу «Роскосмоса» и банку данных дистанционного зондирования Земли.
Он рассказал, что в рамках проекта «Цифровая земля» «будет создаваться многослойное динамическое сплошное покрытие глобального, федерального, регионального, детального уровней, где в режиме онлайн любому потребителю будет доступно изображение с любого космического аппарата в реальном масштабе времени».
В апреле учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ Владимир Липунов в беседе с Nation News прокомментировал публикацию этой фотографии.