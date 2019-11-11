«Роскосмос» намерен запустить приложение с фото Земли из космоса

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Замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщил, что компания разработала мобильное приложение для доступа к банку данных съёмки Земли из космоса.
«Роскосмос» намерен запустить приложение с фото Земли из космоса
  • Pixabay

«Сегодня мы в рамках НИР уже разработали мобильное приложение, которое проходит бета-тестирование. Я надеюсь, что с первого квартала 2020 года мы уже предоставим этот сервис», — цитирует РИА Новости Заичко.

По его словам, приложение даёт доступ к геопорталу «Роскосмоса» и банку данных дистанционного зондирования Земли.

Он рассказал, что в рамках проекта «Цифровая земля» «будет создаваться многослойное динамическое сплошное покрытие глобального, федерального, регионального, детального уровней, где в режиме онлайн любому потребителю будет доступно изображение с любого космического аппарата в реальном масштабе времени».

В апреле учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ Владимир Липунов в беседе с Nation News прокомментировал публикацию этой фотографии.

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