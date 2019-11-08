Сбербанк создал самый мощный отечественный суперкомпьютер
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- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, в ходе конференции AI Journey проинформировал исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.
Отмечается, что ресурсы Christofari будут доступны в облачном сервисе SberCloud — AI Cloud. Это позволит пользователям разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.
Производительность вычислительной машины составляет порядка 6,7 петафлопса.
По словам гендиректора SberCloud Александра Сорокоумова, суперкомпьютер даст возможность решать задачи обучения моделей, основанных на нейронных сетях, в очень короткие сроки.
Он отметил, что использование ресурсов Christofari увеличит эффективность решения задач в сфере обработки естественного языка и компьютерного зрения, а также автоматизированного принятия решений, управления рисками, обнаружения мошенничества, создания голосовых помощников и других.
Ранее в «Росатоме» сообщили о планах создать квантовый компьютер.