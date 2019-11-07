Эксперт прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ впервые за почти 20 лет.

Он отметил, что данные о безобидности этого штамма ещё не подтверждены и не опровергнуты.

«Появление нового мутантного штамма — это повод для поиска новых молекулярных механизмов ускользания или приспособления вируса», — сказал эксперт.

Ранее руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ.