Эксперт прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ впервые за почти 20 лет.
Эксперт прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ
  • РИА Новости

Он отметил, что данные о безобидности этого штамма ещё не подтверждены и не опровергнуты.

«Появление нового мутантного штамма — это повод для поиска новых молекулярных механизмов ускользания или приспособления вируса», — сказал эксперт.

Ранее руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал обнаружение нового штамма ВИЧ.

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