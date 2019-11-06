Комплексу на Байконуре присвоят имя «Назарбаевский старт» до конца года

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин сообщил, что протокол о внесении поправки в соглашение с Россией, содержащий норму о переименовании ракетно-комического комплекса «Байтерек» в «Назарбаевский старт», будет внесён в казахстанский парламент до конца года.

«Этот вопрос мы прорабатываем с администрацией президента, но для того, чтобы переименовать — речь идёт об изменении названия проекта КРК «Байтерек» на КРК «Назарбаевский старт» — это надо в межправительственное соглашение внести изменения, этот проект протокола находится на стадии проработки. Если у нас внутри не будет каких-то возражений от администрации президента, то к концу года этот протокол будет подписан», — приводит РИА Новости его слова.

Нургужин отметил, что этот вопрос в числе прочих будет рассмотрен парламентом Казахстана.

В сентябре в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что ракетно-космический комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов «Союз-6» и «Союз-5» назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.