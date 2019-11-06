Комплексу на Байконуре присвоят имя «Назарбаевский старт» до конца года

Короткая ссылка
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин сообщил, что протокол о внесении поправки в соглашение с Россией, содержащий норму о переименовании ракетно-комического комплекса «Байтерек» в «Назарбаевский старт», будет внесён в казахстанский парламент до конца года.
Комплексу на Байконуре присвоят имя «Назарбаевский старт» до конца года
  • Reuters
  • © Mukhtar Kholdorbekov

«Этот вопрос мы прорабатываем с администрацией президента, но для того, чтобы переименовать — речь идёт об изменении названия проекта КРК «Байтерек» на КРК «Назарбаевский старт» — это надо в межправительственное соглашение внести изменения, этот проект протокола находится на стадии проработки. Если у нас внутри не будет каких-то возражений от администрации президента, то к концу года этот протокол будет подписан», — приводит РИА Новости его слова.

Нургужин отметил, что этот вопрос в числе прочих будет рассмотрен парламентом Казахстана.

В сентябре в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что ракетно-космический комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов «Союз-6» и «Союз-5» назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить