Комплексу на Байконуре присвоят имя «Назарбаевский старт» до конца года
- Reuters
- © Mukhtar Kholdorbekov
«Этот вопрос мы прорабатываем с администрацией президента, но для того, чтобы переименовать — речь идёт об изменении названия проекта КРК «Байтерек» на КРК «Назарбаевский старт» — это надо в межправительственное соглашение внести изменения, этот проект протокола находится на стадии проработки. Если у нас внутри не будет каких-то возражений от администрации президента, то к концу года этот протокол будет подписан», — приводит РИА Новости его слова.
Нургужин отметил, что этот вопрос в числе прочих будет рассмотрен парламентом Казахстана.
В сентябре в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что ракетно-космический комплекс для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжёлого классов «Союз-6» и «Союз-5» назовут в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.