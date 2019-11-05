Серый волк из Монголии прошёл рекордные 7247 км за один год

Исследователи природы зафиксировали самое большое расстояние, которое животному удалось преодолеть за один год. Рекорд по пройденным километрам установил серый волк, который прошагал 7247 км.

Об этом пишет Nature со ссылкой на исследование биолога из Аляски Кайла Джоли, который работал совместно с международной группой исследователей передвижения млекопитающих.

До того как биологи узнали о результатах эксперимента, они предполагали, что рекорд достанется северному оленю, однако абсолютным чемпионом стал серый волк из Монголии.

В июле газета The Guardian писала, что самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. км, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней.

Оснащённое спутниковым передатчиком животное начало свой путь 26 марта 2018 года на острове Шпицберген. Пройдя 21 день по морскому льду, она достигла берегов Гренландии, а 1 июля, через 76 дней, уже была на канадском острове Элсмир. Таким образом, животное проходило за день более 46 км.