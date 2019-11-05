Серый волк из Монголии прошёл рекордные 7247 км за один год
- Pixabay
Об этом пишет Nature со ссылкой на исследование биолога из Аляски Кайла Джоли, который работал совместно с международной группой исследователей передвижения млекопитающих.
До того как биологи узнали о результатах эксперимента, они предполагали, что рекорд достанется северному оленю, однако абсолютным чемпионом стал серый волк из Монголии.
В июле газета The Guardian писала, что самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. км, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней.
Оснащённое спутниковым передатчиком животное начало свой путь 26 марта 2018 года на острове Шпицберген. Пройдя 21 день по морскому льду, она достигла берегов Гренландии, а 1 июля, через 76 дней, уже была на канадском острове Элсмир. Таким образом, животное проходило за день более 46 км.