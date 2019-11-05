Серый волк из Монголии прошёл рекордные 7247 км за один год

Короткая ссылка
Исследователи природы зафиксировали самое большое расстояние, которое животному удалось преодолеть за один год. Рекорд по пройденным километрам установил серый волк, который прошагал 7247 км.
Серый волк из Монголии прошёл рекордные 7247 км за один год
  • Pixabay

Об этом пишет Nature со ссылкой на исследование биолога из Аляски Кайла Джоли, который работал совместно с международной группой исследователей передвижения млекопитающих.

До того как биологи узнали о результатах эксперимента, они предполагали, что рекорд достанется северному оленю, однако абсолютным чемпионом стал серый волк из Монголии.

В июле газета The Guardian писала, что самка песца в рамках эксперимента норвежских учёных преодолела расстояние более 3,5 тыс. км, добравшись из Норвегии в Канаду за 76 дней.

Оснащённое спутниковым передатчиком животное начало свой путь 26 марта 2018 года на острове Шпицберген. Пройдя 21 день по морскому льду, она достигла берегов Гренландии, а 1 июля, через 76 дней, уже была на канадском острове Элсмир. Таким образом, животное проходило за день более 46 км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить