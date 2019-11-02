«Роскосмос» объяснил расторжение контракта на производство «Ангары»

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракет «Ангара-А1.2» для запуска трёх спутников «Гонец», потому что космические аппараты решено отправить на орбиту на ракете «Союз-2».

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РИА Новости

«Запуск космических аппаратов «Гонец», запланированный на 2021 год, будет произведён на ракете-носителе «Союз-2». Ранее запуск данных космических аппаратов планировался на ракете-носителе типа «Ангара», — цитирует госкорпорацию РИА Новости. Там добавили, что «Союз-2» полностью адаптирован под запуск «Гонцов». Ранее стало известно, что «Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты «Ангара-1.2».