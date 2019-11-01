На МКС намерены сменить американскую связь с Землёй на российскую

Российский сегмент Международной космической станции, который в настоящий момент зависит от американских средств связи, со следующего года планируют обеспечить отечественным широкополосным каналом связи с Землёй.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора компании «Гонец» (единый оператор «Роскосмоса» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олега Химочко.

По его словам, «всё необходимое оборудование на МКС доставлено, смонтировано, проведены автономные испытания» и в настоящее время «в соответствии с программой идёт отработка функционирования ретрансляционного канала».

«Надеемся, в следующем году начнется штатное применение канала», — сообщил Химочко.

Ранее сообщалось, что на МКС появится первая комплексная многофункциональная научная лаборатория для проведения различных физических экспериментов в условиях невесомости.