На МКС намерены сменить американскую связь с Землёй на российскую
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора компании «Гонец» (единый оператор «Роскосмоса» по системам связи, вещания и ретрансляции) Олега Химочко.
По его словам, «всё необходимое оборудование на МКС доставлено, смонтировано, проведены автономные испытания» и в настоящее время «в соответствии с программой идёт отработка функционирования ретрансляционного канала».
«Надеемся, в следующем году начнется штатное применение канала», — сообщил Химочко.
Ранее сообщалось, что на МКС появится первая комплексная многофункциональная научная лаборатория для проведения различных физических экспериментов в условиях невесомости.