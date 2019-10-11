На МКС откроют первую российскую научную лабораторию

Первая комплексная многофункциональная научная лаборатория для проведения различных физических экспериментов в условиях невесомости появится на борту российского сегмента Международной космической станции.

«Объединённый институт высоких температур РАН, РКК "Энергия", МФТИ и АО "Лазерные системы" заключили четырехстороннее соглашение о создании научно-исследовательской лаборатории активных дисперсных сред в микрогравитации на борту МКС», — цитирует РИА Новости пресс-службу Объединённого института высоких температур (ОИВТ) РАН.

Отмечается, что ранее для каждого эксперимента на МКС использовался отдельный научный прибор.

Также уточняется, что лётная космическая лаборатория станет первой в своём роде.

4 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что Россия в 2020 году отправит к МКС полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз».