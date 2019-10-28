Океанолог рассказал, что удалось обнаружить во время погружения на дно Байкала

Короткая ссылка
Конструктор и пилот глубоководных аппаратов «Мир», заведующий лабораторией Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, что удалось обнаружить во время погружения на дно Байкала.
Океанолог рассказал, что удалось обнаружить во время погружения на дно Байкала
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

«Пожалуй, самое значимое открытие на Байкале — это залежи газогидратов. Один кубик газогидрата даёт 164 кубика метана», — заявил он.

Кроме того, по его словам, на дне озера огромные битумные холмы, но если пробурить там нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.

«В Байкале порядка 100 эндемических представителей фауны (которые встречаются только там). Это уникальное озеро, чего говорить», — отметил Сагалевич.

Он также рассказал о разнице при погружении в морскую и пресную воду — в морской, где большая плотность, аппараты имеют лучшую плавучесть, а в пресной на Байкале приходилось ставить дополнительные блоки плавучести, чтобы скомпенсировать плотность воды.

Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о волонтёрах, приезжающих на озеро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить