Океанолог рассказал, что удалось обнаружить во время погружения на дно Байкала

Конструктор и пилот глубоководных аппаратов «Мир», заведующий лабораторией Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, что удалось обнаружить во время погружения на дно Байкала.

«Пожалуй, самое значимое открытие на Байкале — это залежи газогидратов. Один кубик газогидрата даёт 164 кубика метана», — заявил он.

Кроме того, по его словам, на дне озера огромные битумные холмы, но если пробурить там нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.

«В Байкале порядка 100 эндемических представителей фауны (которые встречаются только там). Это уникальное озеро, чего говорить», — отметил Сагалевич.

Он также рассказал о разнице при погружении в морскую и пресную воду — в морской, где большая плотность, аппараты имеют лучшую плавучесть, а в пресной на Байкале приходилось ставить дополнительные блоки плавучести, чтобы скомпенсировать плотность воды.

Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о волонтёрах, приезжающих на озеро.