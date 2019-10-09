Эколог рассказал о волонтёрах, приезжающих на Байкал

Руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о волонтёрах, приезжающих на озеро.

«98% людей из других регионов просто мечтают оказаться на Байкале, они хотят не просто увидеть, но и сделать что-то полезное для озера. Но мы сейчас ориентированы на привлечение большого количества местного населения — они должны чувствовать свою причастность к озеру», — заявил он.

По его словам, средний возраст участников — от 24 до 26 лет. Как отметил Токарев, это те, кто захотел вырваться из города на природу и сделать что-нибудь хорошее.

В июне председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.