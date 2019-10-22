Учёные установили причину неизлечимого рака

Международная группа исследователей в ходе изучения устойчивости клеток к ферроптозу обнаружила механизм, делающий раковые опухоли невосприимчивыми к химиотерапии. Об этом информирует Medical Xpress.

Отмечается, что ферроптоз является процессом, во время которого клетки гибнут в результате окисления липидов в составе мембраны.

При этом многие виды онкологических заболеваний со временем способны выработать механизмы, блокирующие ферроптоз, в связи с чем они становятся невосприимчивыми к лечению.

По мнению учёных, это происходит в связи с тем, что фермент глутатионперксидаза-4 действует в качестве антиоксиданта, блокируя окисление липидов.

Также специалисты обнаружили спасающую раковые клетки от окисления молекулу FSP1, её функционирование обеспечивает фермент N-миристоилтрансфераза (NMT).

Ранее координатор детской нейроонкологической службы Центра нейрохирургии имени академика Бурденко Борис Холодов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самых распространённых мифах про рак мозга.