Учёные установили причину неизлечимого рака
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Отмечается, что ферроптоз является процессом, во время которого клетки гибнут в результате окисления липидов в составе мембраны.
При этом многие виды онкологических заболеваний со временем способны выработать механизмы, блокирующие ферроптоз, в связи с чем они становятся невосприимчивыми к лечению.
По мнению учёных, это происходит в связи с тем, что фермент глутатионперксидаза-4 действует в качестве антиоксиданта, блокируя окисление липидов.
Также специалисты обнаружили спасающую раковые клетки от окисления молекулу FSP1, её функционирование обеспечивает фермент N-миристоилтрансфераза (NMT).
Ранее координатор детской нейроонкологической службы Центра нейрохирургии имени академика Бурденко Борис Холодов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о самых распространённых мифах про рак мозга.