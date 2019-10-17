Жители Петербурга смогут увидеть звездопад Ориониды в ночь на 22 октября

Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть звездопад Ориониды в ночь на 22 октября, сообщают «Невские новости».

Как заявила учёный секретарь Пулковской обсерватории Татьяна Борисевич, он происходит дважды в год.

Весной его можно наблюдать из созвездия Водолея, и он носит название Аквариды, а осенью — из созвездия Ориона.

«Но в эту ночь он будет самым ярким. Лучше всего смотреть в 5 утра. Когда созвездие Ориона на юге», — уточнила Борисевич.

Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук в беседе с НСН оценил работу телескопа ART-XC обсерватории «Спектр-РГ», зафиксировавшего термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики.