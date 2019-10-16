Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и ОАЭ в космосе

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Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с радио Sputnik рассказал о перспективах сотрудничества России и ОАЭ в космосе.
Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества России и ОАЭ в космосе
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Перспективы хорошие получаются», — заявил он.

По его словам, это обучение специалистов, создание небольших спутников.

Как считает Моисеев, очень большой спектр возможностей есть и в использовании результатов космической деятельности — от связи до дистанционного зондирования Земли, применения навигационных систем.

Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ начали переговоры о полёте второго эмиратского космонавта.

Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН рассказал о перспективах российской космонавтики.

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