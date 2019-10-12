Глава Европейского космического агентства прокомментировал смерть Леонова

Руководитель Европейского космического агентства Йохан-Дитрих Вёрнер выразил соболезнования в связи со смертью лётчика-космонавта СССР дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

«С большой печалью я узнал о кончине Алексея Леонова. От нас ушёл один из великих исследователей космоса», — указано в телеграмме Вёрнера, опубликованной на сайте госкорпорации.

По его словам, Леонов вдохновил множество людей первым в истории выходом в открытый космос в 1965 году, а также исторической стыковкой кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.

Вёрнер отметил, что «все глубоко обязаны этому человеку». Он также выразил соболезнования семье Леонова.

Ранее дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных в беседе с газетой «Известия» назвал Леонова прямым и бесстрашным человеком.

Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни.